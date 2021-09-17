Президент Киргизии предложил перейти в рамках ШОС к расчетам в национальной валюте

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил странам - участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в рамках взаимной торговли перейти к расчетам в национальной валюте. Такое заявление он сделал в пятницу в Душанбе во время саммита ШОС.

"Мы поддерживаем инициативу о создании финансовых механизмов ШОС, в частности Банка развития и Фонда развития в целях реализации экономических проектов на пространстве нашей организации. Предлагается продолжить консультации по этому вопросу и рассмотреть возможность использования указанных институтов как механизма по переходу к расчетам в национальной валюте", - сказал он.

Фото: ria.ru