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01.09.2021

Президент Казахстана поручил увеличить минимальную зарплату до 60 тыс. тенге с 2022 года

Президент Казахстана поручил увеличить минимальную зарплату до 60 тыс. тенге с 2022 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны поручил с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с 42,5 тыс. тенге (порядка $100) до 60 тыс. тенге ($141).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны поручил с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с 42,5 тыс. тенге (порядка $100) до 60 тыс. тенге ($141).

"Размер минимальной заработной платы не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с текущих 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге. Данная мера напрямую коснется более 1 млн человек, а косвенно - всех трудящихся", - сказал Токаев, выступая в среду на совместном заседании палат парламента.

Фото: atpress.kz

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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