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01.09.2021

Президент Казахстана поручил изучить возможность развития в Казахстане безопасной атомной энергетики

Президент Казахстана поручил изучить возможность развития в Казахстане безопасной атомной энергетики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики, сообщает ТАСС.

"С постепенным закатом угольной эпохи, помимо возобновляемых, нам придется задуматься и об источниках надежной базовой генерации энергии. Уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход - это мирный атом", - сказал он в среду в ежегодном послании народу.

По словам главы государства, данный вопрос является непростым, поэтому к его решению необходимо подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций. "В течение года правительство и [инвестиционный холдинг] "Самрук-Казына" должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики", - отметил Токаев.

3 апреля 2019 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с Токаевым предложил расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям.

26 апреля 2019 года Токаев заявил, что решение о возможном строительстве АЭС в республике будет принято с учетом мнения населения. В этом же году Министерство энергетики Казахстана сообщило, что правительство республики изучает вопрос о необходимости строительства АЭС, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

В конце мая прошлого года министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что в республике в настоящее время не рассматривается вопрос строительства АЭС в связи с тем, что в стране обеспечен профицит выработки электроэнергии.

Фото: almaty.tv

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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