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08.10.2021

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 9 месяцев текущего года, об активных темпах восстановления мировой экономики и ее возврате к допандемическому уровню, а также о начале перехода к ужесточению денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран.

Ерболат Досаев доложил об ускорении годовой инфляции в сентябре до 8,9 %. Наибольший вклад в месячную инфляцию внесли платные услуги, в первую очередь, в области образования и аренды жилья.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о реализации Нацбанком совместно с Правительством комплекса мер антиинфляционного реагирования и основных направлениях дезинфляционной монетарной политики. Было отмечено замедление роста цен на социально значимые продовольственные товары с максимума 10,4 % в августе до 9,6 % в сентябре текущего года.

Председатель Национального банка сообщил о том, что потребительские цены в мире остаются на максимальном уровне из-за высокой стоимости сырьевых товаров и ограниченного предложения в условиях повышенного потребительского спроса. В ходе встречи был представлен прогноз цен на энергоносители до конца текущего года и на 2022 год.

Главе государства было доложено о состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда, а также о ситуации на валютном рынке. 

В рамках исполнения поручений Главы государства были представлены предварительные результаты работы по развитию Национальной платежной системы и созданию Национальной платформы цифровой биометрической идентификации.        

Источник: Akorda.kz

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