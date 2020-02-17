Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Ақ-Орда
Ақ-Орда
Вчера, в 17:10

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова

В ходе встречи Алтай Кульгинов доложил Главе государства об исполнении поручений, данных в ходе совещания по вопросам развития Нур-Султана.

Президент был проинформирован о планах по строительству жилья, других объектов социального назначения: школ, больниц и поликлиник, легкоатлетического стадиона, казахского театра драмы.

Касым-Жомарт Токаев, отметив важное значение социальной помощи со стороны государства малообеспеченным семьям, лицам с ограниченными возможностями, указал на необходимость продолжить работу по повышению качества жизни населения.

Глава государства в целом одобрил работу акимата и дал поручение более интенсивно заниматься обустройством столицы. В частности, Президент поставил задачу модернизировать инженерные сети и канализационную систему города.

Другие новости по темам:
Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
Ақ-Орда
Ақ-Орда
Запасы кончаются на месторождениях Казахстана
Запасы кончаются на месторождениях Казахстана
Через 10-15 лет в Казахстане может начаться дефицит меди, свинца и некоторых редких металлов, передает "Хабар 24".
Сегодня, в 5:18
Казахстанцы переслали до 40,5 млн посылок за прошлый год
Казахстанцы переслали до 40,5 млн посылок за прошлый год
Объем рынка электронной торговли Казахстана только за 2019 год увеличился в 1,8 раз и превысил 700 млрд тенге.
Сегодня, в 5:14
Около 800 млрд тг частных инвестиций будет привлечено на развитие геологоразведки в РК до 2025 года
Около 800 млрд тг частных инвестиций будет привлечено на развитие геологоразведки в РК до 2025 года
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен проект Концепции Государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы
Сегодня, в 5:07
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения