Премьер-Министры ЕАЭС приняли участие в форуме «Digital Almaty»

Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в открытии форума «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики».

Перед началом форума Глава Правительства провел встречу со специально приглашенным гостем мероприятия – заместителем Генерального секретаря ООН Ф. Хохшильдом, с которым обсудил актуальные вопросы цифровой повестки ООН, а также роль Казахстана в продвижении цифровизации и инноваций в регионе.

Выступая на пленарной сессии форума на тему «Построение устойчивого региона на основе данных и искусственного интеллекта», Премьер-Министр РК отметил, что общий экономический эффект от применения искусственного интеллекта в Казахстане может составить около $25 млрд в год. Наибольший эффект ожидается в сфере услуг - до $15 млрд в год, и в горнодобывающем секторе - до $9 млрд. Центром инноваций призван стать международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, на базе которого функционирует IT школа программирования «Аlem» с использованием современных подходов и методик обучения.

«В сентябре 2019 года мы открыли инновационный IT – университет. На данный момент прорабатывается вопрос сотрудничества IT – университета с передовыми IT компаниями и институтами развития, такими как Amazon и UNICEF. На базе Международного финансового центра «Астана» совместно с компанией Qwazar, которая специализируется на подготовке программистов, планируется открытие инновационной школы программирования», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что совместно со Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) достигнута договоренность о запуске на базе Международного финансового центра «Астана» Центра Четвертой промышленной революции ВЭФ. Запуск ожидается до конца текущего года.

Премьер-Министр подчеркнул, что в Казахстане уже сделаны первые шаги по использованию технологий искусственного интеллекта в рамках проекта Smart Data Ukimet. На базе Назарбаев Университета создан Институт смарт систем и искусственного интеллекта.

«На основе имеющегося потенциала Назарбаев Университета, совместно со Всемирным Банком, планируется создать Национальный кластер искусственного интеллекта с собственной лабораторией, исследовательским центром обработки данных и научным парком по развитию искусственного интеллекта. Во всех отраслях и крупных компаниях ведется последовательная работа по внедрению искусственного интеллекта», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил необходимость принятия скоординированных мер в рамках ЕАЭС по созданию благоприятных условий для развития технологий искусственного интеллекта.

«Важно наладить активное взаимодействие по разработке общих стандартов и правил, выработке политик в области обмена и интеграции данных, развитию научно-исследовательской деятельности», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что применение искусственного интеллекта в сфере транспорта и логистики будет способствовать оптимизации транзитных маршрутов, в таможенной сфере ускорит время прохождения границ, в торговле снизит объем теневого и контрафактного оборота.

В пленарной сессии форума приняли участие Премьер-Министры Беларуси С. Румас, России – М. Мишустин, Молдовы – И. Кику, заместители Премьер-Министра Кыргызстана Ж. Разаков и Армении – М. Григорян, председатель Коллегии ЕЭК Т. Саркисян, заместитель Генерального секретаря ООН Ф. Хохшильд, директор по трансформации правительства в «Amazon Web Services» Л. Максвелл, основатель «01 Edu system» Н. Садирак и директор Государственной цифровой службы Великобритании К. Фергюсон.

Руководители правительств стран-участниц ЕАЭС вручили премии победителям конкурса «Digital Almaty Awards» в номинациях «Лучшее ИТ-решение для города», «Лучший стартап-проект», «Big Data – компания года», «Лучший ИТ-проект в государственном секторе», «Женщина года в ИТ», «IT-Чемпион Года».

Участники форума ознакомились с выставкой IT-компаний и стартап проектов Казахстана по автоматизации и цифровизации процессов в правоохранительной, финансово-банковской, образовательной и медицинской сферах.