Премьер-министр Японии ушел в отставку

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил в пятницу, что уходит в отставку. Он провел на посту год, омраченный непопулярными решениями в отношении пандемии и быстро сокращающейся поддержкой населения.

Рейтинг Суги упал ниже 30% на фоне борьбы Японии с самой сильной волной коронавируса в преддверии всеобщих выборов в этом году.

Решение Суги не участвовать в выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре означает, что партия выберет нового лидера, который станет премьер-министром.

"Я хочу сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, поэтому на собрании руководства ЛДП я сказал, что решил не участвовать в борьбе за пост председателя партии", - сказал Суга журналистам.

Фото: Reuters