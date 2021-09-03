  1. Главная
  2. Новости
03.09.2021

Премьер-министр Японии ушел в отставку

Премьер-министр Японии ушел в отставку

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил в пятницу, что уходит в отставку.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил в пятницу, что уходит в отставку. Он провел на посту год, омраченный непопулярными решениями в отношении пандемии и быстро сокращающейся поддержкой населения.

Рейтинг Суги упал ниже 30% на фоне борьбы Японии с самой сильной волной коронавируса в преддверии всеобщих выборов в этом году.

Решение Суги не участвовать в выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре означает, что партия выберет нового лидера, который станет премьер-министром.

"Я хочу сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, поэтому на собрании руководства ЛДП я сказал, что решил не участвовать в борьбе за пост председателя партии", - сказал Суга журналистам.

Фото: Reuters

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Эрик ФомичевВ прошлую пятницу, в 7:05Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлую пятницу, в 6:58На что обращать внимание при подписание кредитного договора
08.09.2021Как оформить кредит наличными через приложение Kaspi.kz
07.09.2021«Все, что нужно клиенту»: Уникальная карта от Банка ЦентрКредит
06.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.
Новостная лента
Все новости