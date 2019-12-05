Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание совета директоров «Kazakh Invest»

На заседании совета директоров АО «Национальная компания «Kazakh Invest» под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги работы за 11 месяцев т.г.

В настоящее время при содействии «Kazakh Invest» прорабатываются и реализуются 228 инвестиционных проектов общим объемом порядка $55 млрд в агропромышленной, машиностроительной, горно-металлургической, нефтегазохимической, транспортно-логистической сферах, возобновляемой энергетике и строительной индустрии. В топ стран-инвесторов вошли государства Европейского Союза, США, Россия, Турция, Сингапур и Китай.

За 11 месяцев т.г. реализованы 8 проектов на $454 млн, планируется ввод по 10 проектам на $487 млн, начаты строительно-монтажные работы по 21 проекту объемом $3,4 млрд.

На заседании утверждены штатная численность и организационная структура в новой редакции, отчет службы внутреннего аудита, план работы совета директоров на 2020 год, а также рассмотрены другие вопросы.