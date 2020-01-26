Премьер-Министр РК А. Мамин провел совещание по вопросу защиты населения от коронавируса

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросу недопущения распространения коронавируса и предупредительным мерам на территории Казахстана.

О складывающейся ситуации и мерах реагирования доложили министр здравоохранения Е. Биртанов, министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, министр культуры и спорта А. Раиымкулова, первый заместитель министра иностранных дел Ш. Нурышев, главный санитарный врач Казахстана Ж. Бекшин, директор Пограничной службы КНБ РК Д. Дильманов, а также руководство Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

«Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», — сказал А. Мамин.

По итогам совещания Глава Правительства дал поручение принять следующий комплекс предупредительных мер: