Премьер-Министр РК А. Мамин провел совещание по вопросам развития животноводства

Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено совещание по развитию животноводства.

О принимаемых мерах по увеличению поголовья крупного рогатого скота и наращиванию производства говядины, потенциале регионов по развитию мясного животноводства доложил министр сельского хозяйства С. Омаров.

По предварительным данным, в 2019 году валовый выпуск продукции животноводства по республике составил 2306 млрд тг, что больше уровня соответствующего периода предыдущего года на 12,5%.

Численность поголовья крупного рогатого скота (КРС) увеличилась на 4% до 7,4 млн голов, лошадей — на 6,8% до 2,8 млн голов, птицы — на 2% до 44,3 млн голов, овец — на 2,7% до 16,9 млн голов, верблюдов — на 3,5% до 214,8 тыс. голов, свиней — на 2,9% до 822,2 тыс. голов.

Производство в убойном весе мяса птицы выросло на 16% до 223 тыс. тонн, говядины — на 5% до 501,4 тыс. тонн, конины — на 4,3% до 132 тыс. тонн, баранины — на 0,8% до 152 тыс. тонн, свинины — на 0,3% до 86 тыс. тонн.

В 2019 году на субсидирование развития племенного животноводства и повышение продуктивности отрасли выделено 115,7 млрд тг. 840 семейных ферм получили кредиты на приобретение 82,2 тыс. голов КРС.

Большой импульс развитию мясного животноводства придаст реализация подписанного в декабре 2019 года с американской компанией «Tyson Foods» соглашения о принципах участия в развитии современной агро-мультипротеиновой индустрии в Казахстане. На первом этапе планируется строительство в РК современного мясоперерабатывающего комплекса производительностью около 2 тыс. голов в сутки. Предприятие будет не только обеспечивать потребности казахстанского рынка, но и экспортировать продукцию на зарубежные рынки, способствуя обеспечению годовой сельскохозяйственной прибыли стране в более чем $1 млрд.

Участники совещания обсудили меры по повышению численности поголовья скота, его продуктивности, обеспечению загрузки откормочных площадок и укреплению кормовой базы.

Глава Правительства поручил продолжить комплексную работу по развитию в Казахстане животноводства.