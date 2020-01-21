Премьер-Министр РК А. Мамин представил нового акима Павлодарской области А. Скакова

Глава Правительства Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Павлодарской области, на которой единогласно было дано согласие на предложенную Главой государства Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру Абылкаира Скакова на должность акима региона.

Представляя активу Павлодарской области нового акима, Премьер-Министр отметил большой опыт его работы на руководящих должностях регионального и республиканского уровней.

«Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию Павлодарской области, являющейся одним из индустриальных центров нашей страны. Промышленный потенциал региона очень большой, здесь развиты горно-металлургический комплекс, металлургия, машиностроение», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил стоящие перед областным акиматом задачи по социально-экономическому развитию региона: обеспечение устойчивого развития экономики, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение качества жизни и увеличение доходов населения.

«Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Абылкаиру Бактыбаевичу совместно с активом области и депутатами маслихата обеспечить качественное решение поставленных Главой государства задач», — подчеркнул А. Мамин.

На встрече выступили заместитель председателя общественного совета области Нурлан Набиев и председатель городского общественного совета Александр Рюмкин, которые выразили поддержку предложенной Главой государства кандидатуре А. Скакова и пожелали новому акиму Павлодарской области успешной и плодотворной работы.

А. Скаков родился 9 июля 1974 года в Актогайском районе Павлодарской области. Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум по специальности «финансы», Семипалатинский государственный университет им. Шакарима по специальности «экономика и финансы», Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «юриспруденция» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «магистр делового администрирования».

В 1995-2006 годы работал в системе налогового комитета по Павлодарской области, пройдя путь от специалиста отдела косвенных налогов до председателя налогового комитета по Качирскому району Павлодарской области. В 2006-2008 годы являлся заместителем директора по экономике департамента здравоохранения Павлодарской области, 2008-2010 гг. — начальником налогового управления по г. Павлодар налогового департамента по Павлодарской области.

С октября 2010 года по май 2012 года возглавлял налоговый департамент по Костанайской области, в 2012-2014 гг. работал заместителем председателя налогового комитета Министерства финансов, директором департамента развития и модернизации комитета государственных доходов Министерства финансов.

С ноября 2014 года по декабрь 2016 г. руководил департаментом государственных доходов по г. Астана, с декабря 2016 г. по апрель 2019 г. работал в должности заместителя министра обороны.

С апреля 2019 года по настоящее время занимал пост председателя комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов.