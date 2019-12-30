Представлен рейтинг самых дорогих казахстанских футболистов

Представлена обновленная трансферная стоимость казахстанских игроков с известного футбольного портала "TransferMarkt", передает KazFootball.

Самым дорогим казахстанским футболистом в рейтинге оказался капитан Национальной сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который покинул "Кайрат" на правах свободного агента. Вторую и третью строчку делят защитник "Астаны" Дмитрий Шомко и нападающий Роман Муртазаев, покинувший столичный клуб по окончании сезона.

На четвертом месте расположился полузащитник Исламбек Куат, который также станет свободным агентом с 1 января 2020 года. Пятым в этом списке стал голкипер "Ордабасы" Дмитрий Непогодов.

ТОП-15 самых дорогих казахстанских футболистов:

1. Бауыржан Исламхан (-) — 3 млн евро (+600 тыс евро)

2-3. Дмитрий Шомко ("Астана") — 2,5 млн евро (-)

2-3. Роман Муртазаев (-) — 2,5 млн евро (-)

4. Исламбек Куат (-) — 2 млн евро (+200 тыс евро)

5. Дмитрий Непогодов ("Ордабасы") — 1,8 млн евро (+300 тыс евро)

6-7. Бактиер Зайнутдинов ("Ростов", Россия) — 1,7 млн евро (+500 тыс евро)

6-7. Стас Покатилов ("Кайрат") — 1,7 млн евро (+300 тыс евро)

8. Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат") — 1,6 млн евро (+200 тыс евро)

9-12. Сергей Малый ("Ордабасы") — 1,5 млн евро (+300 тыс евро)

9-12. Абзал Бейсебеков ("Астана") — 1,5 млн евро (+200 тыс евро)

9-12. Алексей Щеткин ("Ордабасы") — 1,5 млн евро (-300 тыс евро)

9-12. Георгий Жуков ("Висла", Польша) — 1,5 млн евро (+300 тыс евро)

13. Айбол Абикен ("Кайрат") — 1,3 млн евро (+500 тыс евро)

14. Александр Меркель ("Хераклес", Нидерланды) — 1,25 млн евро (-)

15. Юрий Перцух ("Астана") — 1,2 млн евро (+200 тыс евро)