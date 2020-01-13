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Министерство национальной экономики РК
Министерство национальной экономики РК
Сегодня, в 14:52

Предприниматели в Казахстане на три года освобождены от уплаты налогов

В последние дни ушедшего года Глава Государства подписал закон, освобождающий микро и малый бизнес от налогов на доходы на три года. 

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте» с 1 января 2020 года ряд отечественных налогоплательщиков освобождены от уплаты налогов до 1 января 2023 года.

По данным Миннацэкономики, это делается для облегчения налоговой нагрузки на представителей малого и микро бизнеса.

В соответствии с законодательством микро бизнес - это индивидуальные предприниматели с количеством работников до 15 человек и с годовым доходов до 30 тыс. МРП (79 млн. тенге), малый бизнес - это индивидуальные предприниматели и юридические лица с количеством работников до 100 человек и с годовым доходом до 300 тыс. МРП (795 млн. тенге).

Налогом на доход является – корпоративный подоходный налог для юридических лиц, индивидуальный подоходный налог для индивидуальных предпринимателей, единый земельный налог для крестьянских или фермерских хозяйств, а также социальный налог для предпринимателей, осуществляющих деятельность в СНР на основе упрощенной декларации.

Все остальные налоги и платежи будут уплачиваться при возникновении обязательств.

При этом, освобождение от уплаты налогов распространяется на субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).

Вместе с этим, не освобождаются от налогов налогоплательщики, осуществляющие:

  1. деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  2. производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
  3. деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
  4. проведение лотереи;
  5. деятельность в сфере игорного бизнеса;
  6. деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;
  7. банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
  8. аудиторскую деятельность;
  9. профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
  10. деятельность кредитных бюро;
  11. охранную деятельность;
  12. деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
  13. деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;
  14. реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;
  15. розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;
  16. внешнеэкономическую деятельность.

Освобождение от налогов на доход распространится на 1,2 млн. субъектов микро и малого предпринимательства. Это позволит бизнесу за три года сэкономить более 380 млрд. тенге, направить высвобождавшиеся средства на развитие своей деятельности.

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Министерство национальной экономики РК
Министерство национальной экономики РК
Предприниматели в Казахстане на три года освобождены от уплаты налогов
Предприниматели в Казахстане на три года освобождены от уплаты налогов
В последние дни ушедшего года Глава Государства подписал закон, освобождающий микро и малый бизнес от налогов на доходы на три года.
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