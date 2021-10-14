  1. Главная
  2. Новости
14.10.2021

Правительство Японии распустит нижнюю палату парламента

Правительство Японии распустит нижнюю палату парламента

Правительство Японии на внеочередном заседании в четверг вынесло постановление о роспуске Палаты представителей парламента страны.

Правительство Японии на внеочередном заседании в четверг вынесло постановление о роспуске Палаты представителей парламента страны для проведения досрочных всеобщих выборов, сообщает NHK.

Как отмечается, официально нижняя палата японского парламента будет распущена после того, как постановление будет зачитано на пленарном заседании, которое состоится в 13:00 по местному времени.

По данным агентства Kyodo, выборы будут назначены на 31 октября.

Роспуск правительства инициировал новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, который внес на рассмотрение кабмина соответствующее представление. Председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Кисида был избран премьером 4 октября на внеочередном заседании парламента.

Фото: Reuters

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Birzhan Temirzhan17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Вчера, в 9:20Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений
Вчера, в 6:17Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
Во вторник, в 10:42Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
В прошлую пятницу, в 8:00Что нужно знать перед тем, как оформить микрокредит
Новостная лента
Все новости