Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства на 2019 год и проект Плана на 2020 год.

С докладом выступил министр юстиции М. Бекетаев, который сообщил, что в текущем году в Парламент внесены 32 законопроекта, включая «О статусе педагога», кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», Экологический кодекс и др.

«В проекте Плана на 2020 год значится 17 законопроектов, направленных на решение актуальных и важных вопросов, исполнение поручений Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — сказал А. Мамин.

Предусмотрены законопроекты в реализацию предвыборной программы и Послания Главы государства. Будут разработаны проекты новых законов «О ветеранах», «О растительном мире» и ряд других проектов, включающих изменения в действующее законодательство.

Премьер-Министр поручил первым руководителям государственных органов взять под личный контроль законотворческую работу.