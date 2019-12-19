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Правительство Республики Казахстан
Правительство Республики Казахстан
19.12.2019

Правительство утвердило Госпрограмму развития здравоохранения на 2020-2025 годы

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги реализации Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 гг. и проект на 2020-2025 годы.

О достигнутых результатах за прошедший период и основных направлениях новой Госпрограммы доложил министр здравоохранения Е. Биртанов, позиции медицинской общественности – председатель правления Национального научного кардио-хирургического центра Ю. Пя.

За 3 года на реализацию Госпрограммы «Денсаулык» выделено порядка 513 млрд тг. В стране улучшились основные медико-демографические показатели, средняя продолжительность жизни достигла 73 лет. 

«Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым даны конкретные поручения по улучшению качества медицинской помощи, увеличению расходов на первичную медико-санитарную помощь до 60%. Глава Государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил принять меры по профилактике заболеваемости и пропаганде здорового образа жизни, обеспечению шаговой доступности медорганизаций», - сказал А. Мамин.

Глава Правительства подчеркнул, что в рамках новой Госпрограммы для формирования у населения приверженности к здоровому образу жизни будет модернизирована служба общественного здоровья. Предполагается расширить меры по формированию культуры здорового образа жизни.

«Будут приняты меры по повышению качества медпомощи, завершению создания единого цифрового пространства здравоохранения. Для этого усовершенствуется финансирование поликлиник и больниц, исходя из стимулирования раннего выявления заболеваний», - сказал А. Мамин.

Премьер-Министр отметил, что во всех регионах будет продолжено развитие центров лучших практик первичной медпомощи, где внедряются новые технологии медуслуг.

В целях повышения статуса медицинских работников будет создана национальная система кадровых ресурсов здравоохранения.

«Заработная плата врачей и медсестер повысится в среднем в 2 раза, будут усилены меры их социальной поддержки, повышены меры профессиональной ответственности. В целом, нагрузка на одного врача снизится до стандартов ОЭСР (1 врач на 1500 чел.)», - сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил планы по кардинальному улучшению инвестиционного климата медицинской отрасли и внедрению проектного управления. 

«Впервые в эту отрасль будет привлечено 2,8 трлн тг, в том числе 2,2 трлн частных инвестиций. За счет этих средств будет построен 431 объект здравоохранения, включая 19 новых многопрофильных больниц международного уровня на 10 тыс. коек через механизмы ГЧП. Это позволит обновить на 50% коечный фонд и снизить износ медицинской инфраструктуры с 56% до 38%», - сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что принимаемые меры позволят улучшить медицинскую инфраструктуру в целом, снизить уровень заболевамости и увеличить среднюю продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет в 2025 году.

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