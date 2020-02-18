Правительство сократит неприоритетные расходы на 128,6 млрд тг

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по сокращению неприоритетных расходов государственного и квазигосударственного секторов.

О проводимой работе в этом направлении доложил Первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А.Смаилов.

По результатам проведенной работы госорганов, акиматов, нацхолдингов и нацкомпаний общая сумма предлагаемых к сокращению расходов составила 128,6 млрд тг, в том числе от центральных госорганов – 23 млрд тг, регионов – 26,6 млрд тг и субъектов квазигосударственного сектора – 79 млрд тг.

«По расходам местных бюджетов акиматам необходимо принять решения через маслихаты соответствующих уровней бюджетов по сокращению данных расходов», - сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил руководителям национальных холдингов и компаний принять соответствующие корпоративные решения в рамках советов директоров и заседаний правлений по сокращению предложенных расходов.