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Правительство Республики Казахстан
Правительство Республики Казахстан
Сегодня, в 4:54

Правительство сократит неприоритетные расходы на 128,6 млрд тг

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по сокращению неприоритетных расходов государственного и квазигосударственного секторов.

О проводимой работе в этом направлении доложил Первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А.Смаилов. 

По результатам проведенной работы госорганов, акиматов, нацхолдингов и нацкомпаний общая сумма предлагаемых к сокращению расходов составила 128,6 млрд тг, в том числе от центральных госорганов – 23 млрд тг, регионов – 26,6 млрд тг и субъектов квазигосударственного сектора – 79 млрд тг.

«По расходам местных бюджетов акиматам необходимо принять решения через маслихаты соответствующих уровней бюджетов по сокращению данных расходов», - сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил руководителям национальных холдингов и компаний принять соответствующие корпоративные решения в рамках советов директоров и заседаний правлений по сокращению предложенных расходов.

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