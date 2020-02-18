Правительство рассмотрело вопросы развития электронной торговли

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития электронной торговли.

О проводимой работе в этом направлении доложил министр торговли и интеграции Б. Султанов, состоянии почтовой инфраструктуры – председатель правления АО «Казпочта» С. Сарсенов, создании условий в цифровом пространстве – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев.

Рынок электронной торговли Казахстана в 2019 году увеличился в 1,8 раз и превысил 700 млрд тг. Доля электронной торговли в общей розничной торговле выросла с 2,9% в 2018 г. до 3,7% в 2019 г. Объем покупок на казахстанских интернет-магазинах составил 422 млрд тг, на международных интернет-площадках – 280 млрд тг. Наиболее популярными товарами являются аксессуары и техника (35%), косметика (30%), товары для дома (15%), одежда и обувь (10%).

В 2019 году в Казахстане зарегистрировано 3,2 млн активных онлайн-покупателей (в 2018 г. – 2,3 млн чел.). В стране действуют более 2 тыс. интернет-магазинов, из них для получения налоговых льгот в виде освобождения от уплаты подоходного налога зарегистрировано всего 579 интернет-магазинов.

В 2019 году объем безналичных платежей увеличился в 2,3 раза и составил около 14,4 трлн тг (в 2018 году – 6,4 трлн тг). Рост обусловлен развитием инфраструктуры торговых POS-терминалов, выходом на рынки Казахстана Apple Pay и Samsung Pay, стимулированием банками клиентов через бонусы и кэшбеки, а также активным использованием безналичной оплаты на всех видах общественного транспорта.

За 2019 год в электронной торговле создано 36,8 тыс. новых рабочих мест. Экспорт казахстанских товаров через электронную торговлю достиг $5 млн На платформе зарегистрированной в МФЦА международной компании «Wildberries» 21 казахстанская компания реализует 594 видов товара в странах ЕАЭС. В ближайшем будущем география сбыта расширится на страны ЕС.

Глава Правительства поручил выработать меры по расширению экспорта казахстанской продукции через электронные площадки, проработать механизмы развития инфраструктуры, продолжить работу по обучению и повышению квалификации по востребованным специальностям и акцентировать внимание на обучении предпринимателей аспектам эффективного ведения электронной торговли.

«Благодаря активному развитию е-коммерции открываются новые специальности, растет количество рабочих мест. Поэтому надо расширять обучение на базе е-commerce центров в крупных городах Казахстана», – сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил в недельный срок актуализировать принятую в прошлому году Дорожную карту по развитию электронной коммерции до 2025 года.