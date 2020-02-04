Правительство рассмотрело ход реализации Госпрограммы «Цифровой Казахстан»

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации Госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев доложил, что в 2019 году на реализацию Госпрограммы «Цифровой Казахстан» выделено 18,7 млрд тг, которые полностью освоены.

В 2018-2019 гг. реализуемые мероприятия по цифровизации принесли экономический эффект в размере 802,5 млрд тг, привлечено 32,8 млрд тг в инновационную экосистему и создано 120 тыс. рабочих мест с учетом смежных отраслей.

«Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание цифровизации. На расширенном заседании Правительства Глава государства подчеркнул значимость работы в сфере цифровизации и поручил форсировать это направление с достижением конкретного конечного результата», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр отметил, что за 2019 год срыв Плана интеграции информсистем госорганов допущен министерствами внутренних дел, здравоохранения, индустрии, нацэкономики и обороны.

«Эту работу нужно взять на особый контроль и завершить ее до 1 марта. Всем руководителям госорганов закрепить персонально ответственного заместителя за своевременную интеграцию информсистем и бесперебойность их функционирования», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил в текущем году достичь 90%-ного уровня автоматизации госуслуг. Госорганам в кратчайшие сроки проработать и внести в реестр государственных услуг необходимые изменения, в том числе по 20 мерам господдержки.

Глава Правительства отметил затягивание работы по обеспечению населения высокоскоростным интернетом.

«В рамках реализации мероприятия Предвыборной программы партии «Nur Otan» по обеспечению высокоскоростным интернетом населенных пунктов с численностью от 250 человек до сих пор не утвержден план-график работ с операторами связи. Критика по этому вопросу уже звучала от представителей партии и депутатов Парламента», — сказал А. Мамин, поручив в недельный срок решить данный вопрос.

Премьер-Министр дал поручение Министерству цифрового развития совместно с Министерством образования активизировать работу по качественной подготовке ИТ-специалистов с использованием лучших международных практик.