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Во вторник, в 11:47

Правительство Казахстана вводит запрет на экспорт лесоматериалов

Правительство Казахстана вводит запрет на экспорт лесоматериалов

Власти Казахстана вводят запрет на вывоз с территории республики некоторых видов лесоматериалов.

Правительство Казахстана вводит запрет на вывоз с территории республики некоторых видов лесоматериалов, в том числе для недопущения несанкционированного реэкспорта лесоматериалов российского происхождения.

Как сообщила пресс-служба правительства, вопрос обсудили участники заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, прошедшего под руководством первого заместителя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

«В частности, с целью недопущения несанкционированного реэкспорта лесоматериалов российского происхождения, обеспечения сырьем отечественных предприятий, принят запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов лесоматериалов, вне зависимости от страны происхождения сроком на шесть месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

При этом вице-премьер одобрил предложение автоматически продлевать ограничения каждые шесть месяцев до принятия решения об отмене моратория.

Фото: vedomosti.ru

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