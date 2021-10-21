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Вчера, в 9:17

Посольство Казахстана в Москве прекратит прием граждан из-за роста заболеваемости COVID-19

Посольство Казахстана в Москве прекратит прием граждан из-за роста заболеваемости COVID-19

Консульский отдел посольства Казахстана в Москве с 1 по 14 ноября не будет проводить личный прием граждан из-за плохой обстановки с коронавирусом в городе.

Консульский отдел посольства Казахстана в Москве с 1 по 14 ноября не будет проводить личный прием граждан из-за плохой обстановки с коронавирусом в городе, сообщила пресс-служба дипмиссии.

Прием граждан в эти дни не будет проводиться по всем консульским и государственным услугам.

Тех, кто уже записался на прием на эти дни, примут в последующие дни в приоритетном порядке, пообещали дипломаты.

О дате возобновления приема посетителей посольство объявит дополнительно.

20 октября главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева отметила, что заболеваемость COVID-19 в городе с начала сентября выросла более чем в два с половиной раза. По ее оценке, ситуация продолжает ухудшаться.

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