Посол Казахстана в Кабуле обсудил с Талибаном вопросы предоставления гуманитарной помощи

Вопросы предоставления продовольственной и иной гуманитарной помощи афганскому народу обсудили на встрече Посла Казахстана в Кабуле Алимхан Есенгельдиева с и. о. министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Ханом Муттаки. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.

Глава афганского внешнеполитического ведомства поблагодарил Казахстан за готовность оказать предметную поддержку населению Афганистана в сложный переходный период.

По словам собеседника казахстанского дипломата, новые афганские власти подтверждают свою готовность к установлению мирных отношений со всеми странами, в первую очередь с соседями и государствами региона, а также к предупреждению возникновения какой-либо угрозы их безопасности с территории Афганистану. Отмечено, что внешняя политика Казахстана в целом, и на афганском направлении в частности, вызывает уважение.

Фото: пресс-служба МИД РК