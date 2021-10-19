Пособие по рождению ребенка теперь можно оформить через приложения Halyk Homebank и Kaspi.kz

«Мы активно работаем над расширением границ, выводя сервисы государственных услуг в популярные приложения, тем самым мы стремимся дать населению выбор получения услуг удобным для них способом. У нас уже есть успешный опыт по реализации возможности регистрации ИП и переоформления авто через приложения банков, теперь пособия по новорожденным также можно оформить через смартфон», – отметил Асет Турысов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«Цель совместного пилотного проекта – создать максимальные удобства для конечного потребителя. Надеемся, что данная мера позволит повысить доверие граждан к электронным государственным услугам. В свою очередь, выражаем готовность к дальнейшему сотрудничеству с банками второго уровня в целях увеличения спектра и повышения качества оказания государственных услуг», - Ербол Оспанов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Для того, чтобы подать заявку на пособие по рождению ребенка и назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года через мобильные приложения Halyk Homebank и Kaspi.kz, необходимо:

зайти в раздел государственные услуги;

подтвердить согласие на сбор и обработку персональных данных;

выбрать «Пособие по рождению ребенка»;

выбрать ребенка, на которого будет подаваться заявка;

проверить все данные и подписать заявление посредством ЭЦП.

После отправки заявки от клиента и рассмотрения ее со стороны государственного органа, клиенту будет направлено PUSH-уведомление и SMS о результате ее рассмотрения и назначенной сумме выплат. Оформить услугу можно в любое время в течение 1 года после рождения ребенка.

Новая функция реализована совместными усилиями Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК, Министерства юстиции РК, АО «Национальные информационные технологии», Halyk Homebank и Kaspi.kz.

Фото: tengrinews.kz