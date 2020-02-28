Портал социальных услуг запущен в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК протестировали и запустили в работу Портал социальных услуг. В Нур-Султане человек с инвалидностью впервые заказал через Портал технические средства реабилитации, и смог их уже получить.

Житель столицы с 3 группой инвалидности Александр Ручкин заказал на Портале соцуслуг очиститель кожи, самостоятельно выбрав поставщика, производителя и стоимость товара. Оформив заявку с помощью электронной цифровой подписи, Александр, смог получить заказанный товар уже на следующий день.

«Инвалидность мне дали в мае 2015 года. Раньше, чтобы получить положенные мне средства технической реабилитации, приходилось ездить на склад, долго ждать, порой несколько месяцев. В начале года я узнал, что запускают Портал социальных услуг. О том, что лицам с инвалидностью можно будет самостоятельно выбирать и получать положенные ТСР, мне рассказали в управлении соцзащиты. Объяснили, что необходимо получить электроную цифровую подпись, с помощью которой я сделал заказ. Это очень удобно. Не нужно никуда ехать и долго ждать», - отмечает Александр Ручкин.

Портал социальных услуг разработан в рамках реализации Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов. На сегодняшний день лица с инвалидностью могут заказать через Портал 24 из 55 видов технических средств реабилитации и специальные социальные услуги в государственных учреждениях. Остальные 31 вид ТСР будут внедряться поэтапно до июля 2020 года. Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок. К специальным социальным услугам относятся услуги индивидуальных помощников, специалистов жестового языка и санаторно-курортное лечение.

На сегодняшний день заявления на поставку товаров подали 492 организации, зарегистрированы 297 поставщиков. Из них 283 оказывают специальные социальные услуги, 14 поставляют ТСР. Более 80% получателей обеспечены ЭЦП.