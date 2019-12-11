Полномасштабный переход на экологическое топливо: более 9 миллионов казахстанцев пользуются природным газом

Газовая сфера в Казахстане и мире — одна из самых динамично растущих энергетических отраслей, потенциально представляющая для будущего больший интерес по сравнению с нефтью и углём. Масштабная газификация страны входит в ключевые цели в развитии энергетики РК.

Среди стран постсоветского пространства не только выгодно использовать оставшуюся в наследство газовую инфраструктуру, но и полностью её модернизировать смогли только Казахстан и Россия. Так, к примеру, в 2018 году в Казахстане добыча природного газа составила 55,5 млрд куб. м, а в России — 725 млрд куб. м. Видимое потребление, в свою очередь, составило 24,1 млрд куб. м в РК и 476,5 млрд куб. м — у наших северных партнёров по ЕАЭС. В то же время добыча газа в Кыргызстане и Беларуси составляет менее 0,3 млрд куб. м, а в Армении газ не добывается вообще.

Подходы к развитию газовой отрасли в Казахстане и России во многом отличаются, но при этом есть и сходные моменты. В каждой стране имеется национальный оператор по транспортировке и распределению газа: в РК это АО «КазТрансГаз», в России — ПАО «Газпром».

Помимо масштабной внутренней газификации, Казахстан создал центральноазиатский газовый хаб с огромным транзитно-транспортным потенциалом. За 5 лет в проекты по увеличению технических мощностей газотранспортной системы страны, диверсификации и созданию новых транзитных маршрутов было проинвестировано 1,124 трлн тг. За эти годы построены новые газовые коридоры, высокотехнологичные компрессорные станции, газоперекачивающие агрегаты с внедрением в производство новейших цифровых технологий.

Годовая пропускная мощность в 2019 году составила 230 млрд куб. м — на 21% больше по сравнению с 2014 годом (190 млрд куб. м). Протяжённость магистральных газопроводов за пять лет увеличилась на 23%, до 19 тыс. км — это крупнейшая сеть в Центральной Азии. В свою очередь, протяжённость распределительных газопроводов составляет уже 48 тыс. км (+77% по сравнению с 2014 годом).

На сегодняшний день газовая отрасль Казахстана является самым прибыльным активом во всём нефтегазовом секторе, одним из драйверов экономики страны. Только налогов в государственный бюджет по группе компаний АО «КазТрансГаз» за последние пять лет было уплачено 475 млрд тенге.

Национальный оператор не только модернизировал, но и построил новые газопроводы и сети в городах и самых отдалённых населённых пунктах Казахстана. Инвестиции «КазТрансГаза» в региональную газификацию за 5 лет составили 112,3 млрд. тг, количество потребителей газа на внутреннем рынке увеличилось на 57%. Потребление природного газа в стране, соответственно, выросло с 11,1 млрд куб. м в 2014 году до 13,8 млрд куб. м в 2019-м (+24%).

Уже газифицированы 10 из 14 областей Республики Казахстан — преимущественно областные центры. Уровень газификации населения в текущем году составляет 49,6%. Экологичным голубым топливом в 2019 году пользуются 9,2 млн жителей, а количество газифицированных предприятий достигло 48 тысяч. Больше всего газа потребляют на Западе и на Юге страны. В пяти регионах страны газификация превышает 90% (Мангистауская область — 99%, Атырауская — 98,4%, Западно-Казахстанская — 95,5%, Алматы — 98,2%, Шымкент — 92%).

По данным Национального энергетического доклада KAZENERGY 2019, в 2018 году конечное потребление газа в РК достигло 15,1 млрд куб. м. Из доклада следует, что к 2040 году валовая добыча газа в стране вырастет на 52%, до уровня 84,4 млрд куб. м. в год. Стремясь обеспечить дополнительные объёмы товарного газа, «КазТрансГаз» рассматривает возможность строительства новых газоперерабатывающих объектов. До 2040 года среднегодовые темпы роста потребления природного газа в Казахстане будут находиться на уровне около 1,9% в год, в результате объёмы должны составить приблизительно 33 млрд. куб. м — на 38% выше текущих показателей.

Для отечественных потребителей «КазТрансГаз» реализует газ ниже себестоимости, компенсируя расходы за счёт экспорта газа. Подписаны экспортные контракты на поставку трубопроводного газа в объёме 10 млрд куб. м в год. За пять лет экспорт природного газа составил 31,4 млрд куб. м. Валютная выручка от экспорта и транзита за соответствующий период составила 17,2 млрд долл. США.

До 2017 года Казахстан экспортировал природный газ в Россию и Кыргызстан. В 2017 году казахстанский газ впервые начал экспортироваться в Китай. Это открыло стране доступ к освоению восточного направления — самого перспективного и ёмкого рынка сбыта в Азии.

Стоит отметить, что основную долю экспортных поставок и обеспечение природным газом внутреннего рынка осуществляет национальный оператор в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз», но есть поставки и от других недропользователей. В целом за январь–сентябрь текущего года экспорт природного газа из РК составил 19,2 млрд куб. м, достигнув в денежном выражении 1,9 млрд долл. США.