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Комитет Государственных доходов МФ РК
Комитет Государственных доходов МФ РК
Сегодня, в 15:05

Поэтапное внедрение всеобщего декларирования

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» от 3 июля 2019 года (№262-VI ЗРК) перенесен срок ввода всеобщего декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года с последующим поэтапным переходом к декларированию.

На первом этапе – с 1 января 2021 года декларацию в рамках всеобщего декларирования представят:

  • лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
  • лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации, в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

На втором – с 1 января 2023 года декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

На третьем – с 1 января 2024 года декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

На четвертом этапе – с 1 января 2025 года декларирование остальной категории граждан.     

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Комитет Государственных доходов МФ РК
Комитет Государственных доходов МФ РК
Поэтапное внедрение всеобщего декларирования
Поэтапное внедрение всеобщего декларирования
Перенесен срок ввода всеобщего декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года с последующим поэтапным переходом к декларированию.
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