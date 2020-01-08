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Министерство национальной экономики РК
Министерство национальной экономики РК
Сегодня, в 10:52

Почти 400 млрд тенге сэкономят бизнесмены благодаря мораторию на проверки

Почти 400 миллиардов тенге сэкономят бизнесмены в ближайшие три года благодаря мораторию на проверки. Об этом, на научно-практической конференции по подведению первых итогов послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, заявил министр национальной экономики Руслан Даленов.

Он напомнил, что по поручению Главы Государства, с 1 января 2020-го года микро- и малый бизнес освободят от уплаты налога на доход. Это обеспечит стабильность бизнес-среды, снизит административную нагрузку и позволит легче вести бизнес.

Руслан Даленов, министр национальной экономики РК:

Это хорошая сумма. Сэкономленные деньги позволят предпринимателям пополнить оборотные средства и в целом улучшить свою деятельность. Естественно, что полного отказа от проверок не будет, потому что мораторий не будет распространяться на проверки, связанные с предотвращением массовой угрозы населения, по обращению самого предпринимателя и другие аспекты, которые будут отражены в проекте Указа. 

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Министерство национальной экономики РК
Министерство национальной экономики РК
Почти 400 млрд тенге сэкономят бизнесмены благодаря мораторию на проверки
Почти 400 млрд тенге сэкономят бизнесмены благодаря мораторию на проверки
Почти 400 миллиардов тенге сэкономят бизнесмены в ближайшие три года благодаря мораторию на проверки.
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