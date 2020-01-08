Почти 400 млрд тенге сэкономят бизнесмены благодаря мораторию на проверки
Почти 400 миллиардов тенге сэкономят бизнесмены в ближайшие три года благодаря мораторию на проверки.
Почти 400 миллиардов тенге сэкономят бизнесмены в ближайшие три года благодаря мораторию на проверки. Об этом, на научно-практической конференции по подведению первых итогов послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, заявил министр национальной экономики Руслан Даленов.
Он напомнил, что по поручению Главы Государства, с 1 января 2020-го года микро- и малый бизнес освободят от уплаты налога на доход. Это обеспечит стабильность бизнес-среды, снизит административную нагрузку и позволит легче вести бизнес.
Руслан Даленов, министр национальной экономики РК:
Это хорошая сумма. Сэкономленные деньги позволят предпринимателям пополнить оборотные средства и в целом улучшить свою деятельность. Естественно, что полного отказа от проверок не будет, потому что мораторий не будет распространяться на проверки, связанные с предотвращением массовой угрозы населения, по обращению самого предпринимателя и другие аспекты, которые будут отражены в проекте Указа.