Почти 400 млрд тенге сэкономят бизнесмены благодаря мораторию на проверки

Почти 400 миллиардов тенге сэкономят бизнесмены в ближайшие три года благодаря мораторию на проверки. Об этом, на научно-практической конференции по подведению первых итогов послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, заявил министр национальной экономики Руслан Даленов.

Он напомнил, что по поручению Главы Государства, с 1 января 2020-го года микро- и малый бизнес освободят от уплаты налога на доход. Это обеспечит стабильность бизнес-среды, снизит административную нагрузку и позволит легче вести бизнес.

Руслан Даленов, министр национальной экономики РК: