Почти 200 млрд тенге было отправлено в РК из России и Южной Кореи

Объем денег, полученных из-за рубежа через международные системы денежных переводов, впервые сократился: за 2019 год он составил 344,6 млрд тг — на 4,8% меньше, чем за январь-декабрь 2018 года. Годом ранее наблюдался рост на 18,2%, сообщает ranking.kz.

Максимальное сокращение переводов в РК было отмечено из России: сразу на 28,5%, при этом она продолжает лидировать по объему денежных переводов — 129,6 млрд тг. Следом идет Южная Корея: объем переводов оттуда вырос на 15,7% и за 2019 год составил 65,7 млрд тг. Третью и четвертую строки занимают Узбекистан и Кыргызстан — 31 млрд тг (+30,6%) и 30,1 млрд тг (−0,6%) соответственно. Значительно выросли переводы из США: на 45,2%, до 19 млрд тг.