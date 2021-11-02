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Вчера, в 5:22

Почти 16 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2021 года

Почти 16 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2021 года

По состоянию на 1 ноября 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 15 903 человек.

По состоянию на 1 ноября 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 15 903 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн. 86,2 тыс. этнических казахов. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РК. 

Более половины кандасов (76,3%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 9,5% – из КНР, 6,1% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии и 5,5% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,3%), Туркестанской (13,4%), Мангистауской (19,1%) и Жамбылской (8%) областях, а также в городе Шымкент (10,5%).

По состоянию на 1 ноября текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55%, 28,1% человек моложе трудоспособного и 16,8% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,1% среднее специальное образование, 45,5% общее среднее образование и 3,4% не имеют образования.

Фото: vlast.kz

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