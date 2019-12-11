Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Почти 13 млрд. тенге долгов по налогам оплатили казахстанцы в рамках налоговой амнистии
Комитет Государственных доходов МФ РК
Комитет Государственных доходов МФ РК
11.12.2019

Почти 13 млрд. тенге долгов по налогам оплатили казахстанцы в рамках налоговой амнистии

При уплате в бюджет основного долга списана пеня по 568 446 ФЛ, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере  12,843 млрд. тенге и списана пеня на сумму 2,343 млрд. тенге.

По состоянию на 01.01.2019 года количество физических лиц, имеющих задолженность и имеющих возможность воспользоваться акцией по списанию пени при условии погашения основной суммы задолженности, составляло порядка 1,4 млн. человек, с суммой недоимки по основному долгу на 13,9 млрд. тенге и суммой пени на 6,3 млрд. тенге, итого 20,2 млрд.тенге.

По состоянию на 9 декабря 2019 года списана пеня по 568 446 ФЛ, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере  12,843 млрд. тенге и списана пеня на сумму 2,343 млрд. тенге.

В разрезе регионов наибольшее количество физических лиц, по которым списана пеня приходится на г.Алматы – 97 430 ФЛ, Туркестанскую область – 66 731 ФЛ и г.Шымкент – 46 917 ФЛ. Наименьшее количество физических лиц приходится на Атыраускую область – 15 253 ФЛ, Кызылординкую область – 14 466 и ВКО – 13 102 ФЛ.

Наибольшая сумма пени списана по г.Алматы – 1015,9 млн.тенге, Павлодарской области – 179,9 млн. тенге, Алматинской области – 139,7 млн. тенге. Наименьшая сумма пени списана по Актюбинской области – 41,3 млн. тенге, Костанайской области – 38,7 млн. тенге, ВКО – 36,7 млн. тенге. Работа по агитации и пропаганде органами госдоходов по средствам СМИ и семинаров по акции «налоговая амнистия» в регионах и на центральном уровне продолжается.

Напоминаем, что необходимо оплатить задолженность по налогам до конца текущего года. Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по следующей ссылке:  http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web.

Другие новости по темам:
КГД МФ РКМинистерство финансов РКНалогиКазахстан
Комитет Государственных доходов МФ РК
Комитет Государственных доходов МФ РК
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Постановлением Правительства Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Сегодня, в 6:53
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан
Сегодня, в 5:02
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК рассмотрен ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства на 2019 год и проект Плана на 2020 год.
Сегодня, в 4:16
Последние новости
Компания месяца
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
МФО «KMF» - микрофинансовая организация