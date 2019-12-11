Почти 13 млрд. тенге долгов по налогам оплатили казахстанцы в рамках налоговой амнистии

При уплате в бюджет основного долга списана пеня по 568 446 ФЛ, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере 12,843 млрд. тенге и списана пеня на сумму 2,343 млрд. тенге.

По состоянию на 01.01.2019 года количество физических лиц, имеющих задолженность и имеющих возможность воспользоваться акцией по списанию пени при условии погашения основной суммы задолженности, составляло порядка 1,4 млн. человек, с суммой недоимки по основному долгу на 13,9 млрд. тенге и суммой пени на 6,3 млрд. тенге, итого 20,2 млрд.тенге.

По состоянию на 9 декабря 2019 года списана пеня по 568 446 ФЛ, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере 12,843 млрд. тенге и списана пеня на сумму 2,343 млрд. тенге.

В разрезе регионов наибольшее количество физических лиц, по которым списана пеня приходится на г.Алматы – 97 430 ФЛ, Туркестанскую область – 66 731 ФЛ и г.Шымкент – 46 917 ФЛ. Наименьшее количество физических лиц приходится на Атыраускую область – 15 253 ФЛ, Кызылординкую область – 14 466 и ВКО – 13 102 ФЛ.

Наибольшая сумма пени списана по г.Алматы – 1015,9 млн.тенге, Павлодарской области – 179,9 млн. тенге, Алматинской области – 139,7 млн. тенге. Наименьшая сумма пени списана по Актюбинской области – 41,3 млн. тенге, Костанайской области – 38,7 млн. тенге, ВКО – 36,7 млн. тенге. Работа по агитации и пропаганде органами госдоходов по средствам СМИ и семинаров по акции «налоговая амнистия» в регионах и на центральном уровне продолжается.

Напоминаем, что необходимо оплатить задолженность по налогам до конца текущего года. Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по следующей ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web.