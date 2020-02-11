Почти 100 звонков в день обрабатывает оператор Контакт-центра КГД

Об этом стало известно в ходе встречи членов Комитета по финансам и бюджету Сената РК с сотрудниками Комитета государственных доходов. В выездном заседании приняли участие депутаты Сената Ольга Перепечина, Ербулат Мукаев, Сергей Плотников, Бактыбай Чельпеков.

Депутатам были продемонстрированы возможности Контакт-Центр и Ситуационный центр. Контакт-центр занимается решением проблемных вопросов, поступающих на номер 1414. В среднем один оператор обрабатывает ежедневно до 94 звонков. Во время 3,5 минутного телефонного разговора клиент имеет возможность получить разъяснение по своей ситуации, без посещения органов государственных доходов. Самые активные жители г. Нур-Султан и г. Алматы – от них поступает 54,3% от всех обращений на номер 1414. Реализован механизм получения обратной связи, 91,6% респондентов оценили работу Контакт-центра на «5».

К Ситуационному Центру подключены все технические средства. И системой СУР вырабатываются целевые модели поведения в отношении рисковых участников внешнеэкономической деятельности. Человеческий фактор при определении субъекта к проверке минимизирован.

Подробно о значимых цифровых проектах в области «прозрачности» бизнеса рассказали сотрудники КГД. Прошла презентация методов Системы управления рисками, которые полностью соответствуют рекомендациям Всемирного банка. Было разработано 26 моделей рисков и дополнительно поступило в бюджет 132 млрд.тенге. Мы добились того, что категорирование налогоплательщиков по уровням риска и отбор на проверки ведется методами цифровой аналитики, где исключен человеческий фактор.

Была приведена статистика выявленных нарушений при перемещении грузов из стран ЕАЭС. Так, с момента вступления Казахстана в ЕАЭС (2010 год) взаимная торговля не подвергалась анализу. Однако в 2019 году, стали выявляться факты «лжетранзита», оформления на фиктивных грузополучателей, что в конечном итоге приводило к существенным налоговым потерям.

В этой связи, усилено администрирование на пунктах пропуска по взиманию НДС на импорт, осуществлен запуск Пилотного проекта «Модуль экспортного контроля», применяются навигационные пломбы.

Вышеназванные направления работы КГД входят в ТОП самых обсуждаемых тем, о которых чаще всего писали журналисты газет и интернет-изданий. Участники заседания обменялись мнениями и обсудили достаточно широкий круг вопросов.