План по доходам местных бюджетов перевыполнен на 315 млрд тг

Согласно показателям исполнения государственных финансов по итогам семи месяцев т.г. в государственный бюджет доходов поступило на сумму 5 трлн 832 млрд тг (план выполнен на 105,8%), в республиканский бюджет доходов поступило на сумму 3,6 трлн тг (план выполнен на 100,1%). Об этом доложил министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, прошедшего под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина.

В целом план по доходам перевыполнен на 4 млрд тг, из них налоги не исполнены на 3 млрд тг. При этом неналоговые поступления перевыполнены на 4 млрд тг, поступления от продажи основного капитала – на 3 млрд тг.

Основные суммы неисполнения по налогам приходятся на НДС на импорт, КПН, ЭТП на сырую нефть и НДПИ. План по НДС на импорт не исполнен в связи со снижением товарооборота РК с третьими странами по сравнению с 1 полугодием 2020 года на 1,7% или на $593 млн.

Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за январь-июль 2021 года по 744 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%. Основной причиной неисполнения плана по ЭТП на сырую нефть стало снижение объемов добычи сырой нефти на месторождении Тенгиз. Неисполнение плана по НДПИ связано со снижением ставки на подземные воды и уменьшением объема добычи полезных ископаемых.

«Тем не менее, план перевыполнен по НДС на ТВП в связи с увеличением оборотов по реализации в 1,6 раза. При этом обязательства перед бизнесом по возврату НДС выполняются своевременно, хотя сумма возврата увеличилась на 8,3%. Перевыполнение плана по неналоговым поступлениям обеспечено в основном по штрафам, пеням, санкциям и взысканиям, налагаемые госорганами», — сказал Е. Жамаубаев.

План по поступлениям от продажи основного капитала перевыполнен в основном за счет увеличения поступлений от реализации материальных ценностей государственного материального резерва путем проведения аукциона. В прошлом году основная часть материальных ценностей была передана на баланс других госорганов безвозмездно, т.е. реализация материальных ценностей не осуществлялась.

Доходы местных бюджетов исполнены на 116,8% и составили 2 трлн 191 млрд тг. План перевыполнен на 315 млрд тг, из них по налогам – на 264 млрд тг. Во всех регионах планы по доходам перевыполнены.

Расходы госбюджета исполнены на 99,3%, республиканского – на 99,8%, местных бюджетов – на 98,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях бюджетов выше.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 8,6 трлн тг. Неисполнение составило 17 млрд тг, из них 5 млрд тг – экономия. Не освоено 12 млрд тг.

По словам министра финансов, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах труда и социальной защиты населения, здравоохранения, финансов, по чрезвычайным ситуациям и экологии, геологии и природных ресурсов. Основные причины неосвоения: позднее предоставление договоров на регистрацию в органы казначейства, длительное согласование документов по оплате, несвоевременное предоставление актов выполненных работ и счетов-фактур, длительное проведение конкурсных процедур, судебные разбирательства.

Расходы местных бюджетов составили 4,5 трлн тг, не исполнено на 58 млрд тг.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тг. На 1 августа им выделено 1 трлн 160 млрд тг, из них освоено – 98,2%. Не исполнено – 21 млрд тг, в том числе экономия составила 3 млрд тг, не освоено – 18 млрд тг. Наибольшее неосвоение сложилось в г. Нур-Султан, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях.

«За 7 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено 583 тыс. процедур государственных закупок на сумму более 4,9 трлн тг. По итогам проверок установлены нарушения по 17 тыс. процедурам. Объектами госаудита исполнено 16,5 тыс. уведомлений об устранении нарушений», — сказал глава Минфина.

Проведено 1 978 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 340 млрд тг бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 139 млрд тг. Устранены нарушения на 90 млрд тг путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 775 рекомендаций по управлению госактивами.

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 гг. предусмотрена реализация 733 объектов. За отчетный период 78 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа на сумму 25 млрд тг. 70 объектов находятся на торгах, 5 объектов направлены на ликвидацию, 520 объектов предстоят к реализации.