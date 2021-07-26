Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) откажется от продажи традиционных сигарет в Великобритании в ближайшие десять лет, сообщил газете Daily Mail гендиректор компании Яцек Ольчак (Jacek Olczak).

"Я хочу позволить этой компании (PMI – ред.) оставить курение позади. Мне кажется, что в Великобритании можно полностью решить проблему курения максимум за десять лет", — приводит газета слова Ольчака.

На вопрос, означает ли это, что Philip Morris прекратит продажу традиционных сигарет в Великобритании в течение этого времени, он ответил: "Совершенно верно". Ольчак сообщил, что бренд Marlboro "исчезнет" с рынка Великобритании и добавил, что PMI "абсолютно точно" планирует прекратить продажи сигарет в Британии.

Ольчак отметил, что те, кто хочет продолжать курить, смогут перейти на современные альтернативы, такие как электронные сигареты или устройства нагревания табака, которые считаются менее вредными для здоровья.

Ранее в июне Всепартийная парламентская группа Великобритании (APPG) призвала федеральное правительство рассмотреть вопрос о повышении минимального возраста продажи сигарет с 18 до 21 года. В отчете APPG также были представлены меры, которые будут способствовать отказу от курения в стране к 2030 году.

История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие.