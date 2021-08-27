Первый электромобиль Lucid легко превзошел Tesla

В ходе испытаний на дальность хода при одной подзарядке, проведенных Motortrend, электромобиль Lucid Air проехал 445 миль, превзойдя в этой области своего конкурента — Model S компании Tesla, который имеет запас хода 405 миль. Компания Lucid заявила, что ее модель Air Dream стоимостью $169 тыс. может проехать и больше — до 517 миль при одной полной батарее без дополнительной подзарядки, пишет Business Insider.

Похоже, что многолетнему лидерству Tesla с точки зрения дальности хода пришел конец.

Стартап Lucid Motors, который готов выпустить свой первый автомобиль: седан Air, должен решить одну важную задачу — убедить покупателей, что он не хуже Tesla, уже давно заявившего о себе.

Но эту задачу поможет ему решить одно важное преимущество: запас хода. Седан Air превосходит по этому показателю лучшие автомобили Tesla, а также и некоторые другие, что он показал во время недавнего испытания, в котором участвовал генеральный директор Lucid Питер Роулинсон.

По заверениям Lucid, выпущенный в ограниченной серии Air Dream Edition — первый автомобиль компании — может проехать до 517 миль при одном полном заряде батареи, что на 100 миль больше, чем у Tesla Model S, которая была лидером по дальности хода в течение многих лет.

В испытании MotorTrend седан Air преодолел 445 миль от Лос-Анджелеса до района залива Сан-Франциско при одной полной зарядке, и у него еще остался запас энергии на 30 миль, что было немыслимо всего пару лет назад. Tesla преодолела порог 400 миль только в прошлом году. У автомобиля Роулинсона — идентичного Air и также проехавшего это расстояние, осталось энергии еще на 72 мили, в результате чего общий запас хода данного электрокара составил 517 миль.

То, что у машин Lucid имеется большой запас хода, является главным плюсом для клиентов, которые хотят с комфортом совершать длительные поездки, несмотря на пока еще дефицитные в США станции подзарядки для электрокаров, сулит хорошие перспективы для его будущего в атмосфере беспощадной конкуренции.

Тест был произведен представителем издания Motor Trend и Роулинсоном на моделях Dream Edition Range, о возможности заказа которых Lucid объявила в среду, в дополнение к моделям Dream Edition Performance. Модель Performance имеет 1 111 лошадиных сил, в то время как Range больше имеет 933 лошадиных силы.

Стоимость обоих автомобилей начинается от $169 тыс., но у Lucid есть и более доступные мобили. Lucid отложил запуск Air на весну следующего года и планирует начать поставки Air к концу 2021 года.

Фото: Reuters