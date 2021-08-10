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Finance.kz
10.08.2021

Первая партия вакцины Sinopharm из 1 млн. доз прибыла в Казахстан

10 августа 2021 года по итогам проведенных переговоров с Китайской Народной Республикой самолёт с первой партией вакцины Sinopharm от коронавируса прибыл в Алматы на склады Единого дистрибьютора СК-Фармация. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

На основании поручении Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК и Министерства здравоохранения РК, Единый дистрибьютор осуществил закуп 4 млн. доз вакцины от Covid-19 Sinopharm, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов.

Первая партия китайской вакцины Sinopharm состоит из 1 млн. доз. Вакцина Sinopharm станет пятой зарегистрированной вакциной в РК, которая в ближайшие дни будет доступной для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан. 

После завершения процедуры стикерования вакцины, в оперативном порядке согласно разнарядки КСЭК МЗРК будет направлен в регионы страны.

Китайская вакцина от Sinopharm была одобрена ВОЗ к применению 7 мая 2021 года. Вакцина инактивированная, двухдозная. 

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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