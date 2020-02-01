Перспективы развития искусственного интеллекта в Казахстане обсудили на заседании Международного экспертного совета

В работе Международного экспертного совета по цифровизации Казахстана, прошедшего под председательством Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскара Жумагалиева, приняли участие эксперты Всемирного Банка, Amazon Web Services, Государственной цифровой службы Великобритании (GDS), компании IDC в России и СНГ, ЭСКАТО и другие.

Основными темами обсуждения стали достижения Казахстана в сфере внедрения «умных» технологий, перспективы эффективной работы с Big Data и вопросы дальнейшего развития сферы искусственного интеллекта.

Эксперты Совета сошлись во мнении, что развивать искусственный интеллект – это требование времени, и работу в этом направлении государственный и частный секторы должны проводить совместно, особое внимание при этом уделяя кибербезопасности. По итогам заседания эти и ряд других конкретных рекомендаций, были оформлены в единый документ.

«Работа Международного экспертного Совета имеет для нас большое значение. Немало инициатив, в своё время озвученных здесь, было нами реализовано, и сегодня эти проекты реально помогают нам активно продвигать цифровизацию в стране. Так и на этот раз, все высказанные Вами сегодня предложения, мы тщательно проанализируем и уверен, что большая часть из предложений будет взята в работу», - подчеркнул Аскар Жумагалиев.

Отметим, что это девятое по счету заседание Совета и многие цифровые решения уже реализованные в Казахстане были рекомендованы на предыдущих заседаниях МЭС. К таким проектам можно отнести «Smart Data Ukimet», «Smart Bridge», внедрение проактивных услуг, к примеру по рождению ребенка и т.д.

В этот же день Аскар Жумагалиев провел ряд двусторонних переговоров, в их числе встречи с директором Государственной цифровой службы Великобритании (GDS) – Крисом Фергюсоном и Директором по трансформации правительства в Amazon Web Services, Лиамом Максвеллом. Стороны детально обсудили вопросы создания новых совместных «умных» проектов, подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики, и дальнейшего развития электронного правительства.