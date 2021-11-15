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В понедельник, в 3:13

Пекинская фондовая биржа официально приступила к работе

Пекинская фондовая биржа официально приступила к работе

Пекинская фондовая биржа 15 ноября официально приступила к работе.

Она предназначена прежде всего для совершения сделок между предприятиями малого и среднего бизнеса.

На текущий момент на бирже представлены ценные бумаги более 80 компаний, однако в будущем, как ожидается, их количество заметно возрастет. Предполагается, что новая торговая площадка стимулирует развитие как традиционных, так и новых отраслей экономики.

Как уточнили ранее власти КНР, биржа в Пекине будет играть ключевую роль в развитии инновационного потенциала национальных предприятий. Ее уставной капитал составляет 1 млрд юаней (около $156 млн по текущему курсу).

2 сентября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе Китайской международной ярмарки торговли услугами анонсировал план открытия в столице страны новой фондовой биржи. Пекинское управление по контролю за рынком зарегистрировало биржу 3 сентября.

Эта площадка стала третьей в материковом Китае после открытия в 1990 году Шанхайской и Шэньчжэньской бирж. Еще одна функционирует в Гонконге.

Фото: trud.ru

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Китай
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