Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Finance.kz
Finance.kz
Вчера, в 7:12

PayPal запускает покупку и продажу криптовалют в Великобритании

PayPal Holdings позволит клиентам в Великобритании покупать, продавать и держать биткоин и другие криптовалюты начиная с этой недели, сообщила компания в понедельник.

Этот шаг, который знаменует собой первое международное расширение услуг PayPal в области криптовалют за пределами США, может приблизить повсеместное использование нового класса активов в будущем.

Имея более 403 миллионов активных счетов по всему миру, PayPal является одной из крупнейших финансовых компаний, предлагающих пользователям доступ к криптовалютам

Фото: cnbc.com

Другие новости по темам:
PayPalКриптовалюта
Finance.kz
Finance.kz
За 20 лет США потратили в Афганистане больше 2 тлрн долларов
За 20 лет США потратили в Афганистане больше 2 тлрн долларов
Вчера, в 11:47
Власти Китая стали совладельцами TikTok
Власти Китая стали совладельцами TikTok
Вчера, в 11:45
Bank of America снизил целевую цену Virgin Galactic на 39%
Bank of America снизил целевую цену Virgin Galactic на 39%
Вчера, в 11:43
Последние новости