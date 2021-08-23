PayPal запускает покупку и продажу криптовалют в Великобритании

PayPal Holdings позволит клиентам в Великобритании покупать, продавать и держать биткоин и другие криптовалюты начиная с этой недели, сообщила компания в понедельник.

Этот шаг, который знаменует собой первое международное расширение услуг PayPal в области криптовалют за пределами США, может приблизить повсеместное использование нового класса активов в будущем.

Имея более 403 миллионов активных счетов по всему миру, PayPal является одной из крупнейших финансовых компаний, предлагающих пользователям доступ к криптовалютам

Фото: cnbc.com