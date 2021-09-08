PayPal купит японскую платежную систему Paidy за $2,7 млрд

Платежный сервис PayPal Holdings Inc сообщил, что приобретет японскую компанию Paidy в рамках сделки на $2,7 миллиарда, еще на шаг приблизившись к тому, чтобы занять лидирующее место в сегменте торговли "купи сейчас - плати потом", переживающей расцвет во время пандемии.

"Приобретение расширит имеющиеся возможности, распространенность и актуальность PayPal на рынке внутренних платежей в Японии, третьем по величине рынке электронной коммерции в мире, в дополнение к существующему бизнесу компании в сфере трансграничной электронной коммерции в этой стране", -сообщила PayPal во вторник.

Бизнес-модель покупки товаров онлайн с отложенной оплатой получившая подпитку в виде федеральных стимулов, оказалась чрезвычайно успешной во время пандемии и перевернула рынки потребительского кредитования. Такие фирмы зарабатывают деньги, взимая с продавцов плату за предоставление небольших кредитов, которые покупатели погашают беспроцентными платежами в обход кредитных проверок.

Фото: japantimes.co