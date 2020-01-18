Павла Дурова допросили власти США

Основатель Telegram рассказал про монетизацию мессенджера, количестве активных пользователей на сегодня и будущей цифровой валюте.

В первую очередь комиссия по ценным бумагам и биржам США пыталась узнать, на какие средства Дуров основал Telegram и куда он и его команда тратят деньги. Кроме того, юристы пытались понять, зачем российскому предпринимателю понадобилось $1,7 млрд, а также доказать, что токены для ICO – это ценные бумаги, а не цифровая валюта.

В ответ Дуров сообщил, что большое количество инвесторов ему необходимо для закупки оборудования с целью обеспечения устойчивости блокчейн-платформы, отказавшись при этом считать токены ценными бумагами. Вдобавок Дуров рассказал, что финансировал Telegram с 2013 по 2017 года за счёт средств, вырученных с продажи "ВКонтакте".

Также стало известно, что на данный момент у мессенджера более 300 миллионов активных пользователей в месяц, а монетизировать Telegram он планирует посредством рекламы, а не взиманием средств с пользователей мессенджера.