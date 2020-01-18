Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Павла Дурова допросили власти США
Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 5:03

Павла Дурова допросили власти США

Основатель Telegram рассказал про монетизацию мессенджера, количестве активных пользователей на сегодня и будущей цифровой валюте.

В первую очередь комиссия по ценным бумагам и биржам США пыталась узнать, на какие средства Дуров основал Telegram и куда он и его команда тратят деньги. Кроме того, юристы пытались понять, зачем российскому предпринимателю понадобилось $1,7 млрд, а также доказать, что токены для ICO – это ценные бумаги, а не цифровая валюта.

В ответ Дуров сообщил, что большое количество инвесторов ему необходимо для закупки оборудования с целью обеспечения устойчивости блокчейн-платформы, отказавшись при этом считать токены ценными бумагами. Вдобавок Дуров рассказал, что финансировал Telegram с 2013 по 2017 года за счёт средств, вырученных с продажи "ВКонтакте".

Также стало известно, что на данный момент у мессенджера более 300 миллионов активных пользователей в месяц, а монетизировать Telegram он планирует посредством рекламы, а не взиманием средств с пользователей мессенджера.

Другие новости по темам:
Мировые новостиTelegramКриптовалюта
Finance.kz
Finance.kz
Павла Дурова допросили власти США
Павла Дурова допросили власти США
Основатель Telegram рассказал про монетизацию мессенджера, количестве активных пользователей на сегодня и будущей цифровой валюте.
Сегодня, в 5:03
GTA V стала самой продаваемой игрой десятилетия 2010-ых, её продажи превышают 110 миллионов копий
GTA V стала самой продаваемой игрой десятилетия 2010-ых, её продажи превышают 110 миллионов копий
В первой десятке оказались две игры от Rockstar Games, в то время как серия игр Call of Duty оккупировала аж семь позиций.
Сегодня, в 4:54
5 советов, как стать экологичнее в интернете
5 советов, как стать экологичнее в интернете
В век информационной глобализации стало необходимо соблюдать также и цифровую гигиену: регулярно менять пароли, не открывать незнакомые ссылки и очищать гаджеты от ненужной информации.
Вчера, в 12:02
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения