Партия роста предложила Мишустину опыт Казахстана освобождения от налогов

Партия роста предложила премьеру Мишустину на три года освободить от всех налогов предприятия, которые находятся на специальных режимах налогообложения, сообщает Ведомости. В опубликованном на партийном сайте открытом письме федеральный политсовет ссылается при этом на опыт Казахстана, который уже ввел такую форму поддержки малого и среднего бизнеса.

В письме предлагается объявить налоговую амнистию для предприятий малого бизнеса. Сами меры поддержки отечественного бизнеса в нем названы «апробированными на практике решениями, уже давшими положительные результаты в других странах». Среди них кроме освобождения от налогов и налоговой амнистии — дешевое беззалоговое кредитование, проектное рефинансирование кредитов под 0% годовых, сокращение сроков амортизации для нового оборудования и возможность амортизации как по налогу на прибыль, так и по налогам на имущество и НДС.

Партия, которую возглавляет уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов, в открытом письме обращается к премьеру с предложениями и для социальной сферы. В частности. она просит заморозить тарифы естественных монополий на три года и субсидировать ипотеку до уровня 5% для семей, нуждающихся в улучшении жилой площади. «Реализация этих инициатив за короткий срок приведет к росту ВВП, созданию новых рабочих мест, при этом не разбалансирует бюджет и не создаст инфляционных рисков», — говорится в письме.

По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, указывается в письме, с 2016 г. число малых предприятий в России сократилось на 43 644 ед., средних предприятий — на 3 007 ед. Крупных предприятий, по данным Росстата стало меньше на 5 456 ед., рабочих мест — на 3,6 млн. Одновременно с 2016 года при росте доходов бюджета на 44 %, реальные располагаемые доходы населения снизились на 6,4 %.