Партия роста предложила Мишустину опыт Казахстана освобождения от налогов
Партия роста предложила премьеру Мишустину на три года освободить от всех налогов предприятия, которые находятся на специальных режимах налогообложения
Партия роста предложила премьеру Мишустину на три года освободить от всех налогов предприятия, которые находятся на специальных режимах налогообложения, сообщает Ведомости. В опубликованном на партийном сайте открытом письме федеральный политсовет ссылается при этом на опыт Казахстана, который уже ввел такую форму поддержки малого и среднего бизнеса.
В письме предлагается объявить налоговую амнистию для предприятий малого бизнеса. Сами меры поддержки отечественного бизнеса в нем названы «апробированными на практике решениями, уже давшими положительные результаты в других странах». Среди них кроме освобождения от налогов и налоговой амнистии — дешевое беззалоговое кредитование, проектное рефинансирование кредитов под 0% годовых, сокращение сроков амортизации для нового оборудования и возможность амортизации как по налогу на прибыль, так и по налогам на имущество и НДС.
Партия, которую возглавляет уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов, в открытом письме обращается к премьеру с предложениями и для социальной сферы. В частности. она просит заморозить тарифы естественных монополий на три года и субсидировать ипотеку до уровня 5% для семей, нуждающихся в улучшении жилой площади. «Реализация этих инициатив за короткий срок приведет к росту ВВП, созданию новых рабочих мест, при этом не разбалансирует бюджет и не создаст инфляционных рисков», — говорится в письме.
По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, указывается в письме, с 2016 г. число малых предприятий в России сократилось на 43 644 ед., средних предприятий — на 3 007 ед. Крупных предприятий, по данным Росстата стало меньше на 5 456 ед., рабочих мест — на 3,6 млн. Одновременно с 2016 года при росте доходов бюджета на 44 %, реальные располагаемые доходы населения снизились на 6,4 %.