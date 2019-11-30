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Forklog.com
Forklog.com
30.11.2019

Парламент Германии принял закон, разрешающий банкам покупку и продажу криптовалют

Законопроект, разрешающий финансовым институтам покупку и продажу биткоина и других криптовалют был официально принят Парламентом Германии в пятницу, 29 ноября, и вступит в силу с 1 января 2020.

Информацию об этом нашему изданию подтвердил партнер Distributed Ledger Consulting Свен Хильдебрандт.

Новые правила предполагают, что предлагать клиентам услуги онлайн-банкинга, включающие операции с акциями, облигациями и криптовалютами финучреждения Германии смогут при наличии соответствующей лицензии.

Также новый закон наделяет банки возможностью хранить биткоин и другие криптоактивы.

Рассмотрение законопроекта велось в рамках мер по обеспечению соблюдения требований Директивы ЕС о противодействии отмыванию денег.

Напомним, со следующего года немецкие криптовалютные компании будут обязаны получать лицензию Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin).

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