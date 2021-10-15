Пандемия стала причиной тотальной бедности в мире - Генсек ООН

Пандемия стала причиной тотальной бедности и нищеты для более чем 100 миллионов человек по всему миру. Около четырех миллиардов остались без социальной поддержки, здравоохранения или защиты доходов. Об этом сообщил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Генсек осудил правительства стран за неспособность проявить солидарность.

По его мнению, это усугубляет последствия пандемии, особенно в странах с низким валовым доходом на душу населения, а также в регионах с повышенной политической напряженностью. Гутерриш подчеркнул, что коронакризис обострил неравенство между богатыми и бедными странами, что теперь отражается и на доступности вакцин.

«Неравенство в отношении вакцин <…> обрекает мир на миллионы смертей и продлевает экономический спад, который может стоить триллионы долларов и сильнее всего ударить по беднейшим странам», — заявил Гутерриш.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о «глобальной катастрофе» из-за неравномерного распределения вакцин. В ходе заседания ООН также прозвучал прогноз развития экономики в развитых странах. Так, в 2022 году экономики богатых государств уже сумеют выйти на докризисный уровень. Залогом этого называется успешная кампания по вакцинации.

Фото: ria.ru