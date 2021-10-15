  1. Главная
  2. Новости
В прошлую пятницу, в 6:43

Пандемия стала причиной тотальной бедности в мире - Генсек ООН

Пандемия стала причиной тотальной бедности в мире - Генсек ООН

Пандемия стала причиной тотальной бедности и нищеты для более чем 100 миллионов человек по всему миру.

Пандемия стала причиной тотальной бедности и нищеты для более чем 100 миллионов человек по всему миру. Около четырех миллиардов остались без социальной поддержки, здравоохранения или защиты доходов. Об этом сообщил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Генсек осудил правительства стран за неспособность проявить солидарность.

По его мнению, это усугубляет последствия пандемии, особенно в странах с низким валовым доходом на душу населения, а также в регионах с повышенной политической напряженностью. Гутерриш подчеркнул, что коронакризис обострил неравенство между богатыми и бедными странами, что теперь отражается и на доступности вакцин.

«Неравенство в отношении вакцин <…> обрекает мир на миллионы смертей и продлевает экономический спад, который может стоить триллионы долларов и сильнее всего ударить по беднейшим странам», — заявил Гутерриш.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о «глобальной катастрофе» из-за неравномерного распределения вакцин. В ходе заседания ООН также прозвучал прогноз развития экономики в развитых странах. Так, в 2022 году экономики богатых государств уже сумеют выйти на докризисный уровень. Залогом этого называется успешная кампания по вакцинации.

Фото: ria.ru

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Birzhan Temirzhan17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Вчера, в 9:20Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений
Вчера, в 6:17Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
Во вторник, в 10:42Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
В прошлую пятницу, в 8:00Что нужно знать перед тем, как оформить микрокредит
Новостная лента
Все новости