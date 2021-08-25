Палата представителей поддержала план Байдена на $3,5 трлн
Контролируемая демократами Палата представителей США во вторник проголосовала за продвижение ключевых элементов плана президента Джо Байдена.
Контролируемая демократами Палата представителей США во вторник проголосовала за продвижение ключевых элементов плана президента Джо Байдена, после того как умеренные и прогрессивные фракции демократов достигли компромисса в отношении планируемых масштабных государственных расходов.
Палата проголосовала 220 голосами против 212 за то, чтобы одобрить рамочный $3,5-триллионный бюджет, что позволит включить в него важные для "прогрессистов" планы расширения системы дошкольного образования и ухода за детьми и другие социальные программы.
Конгрессмены также приняли решение до 27 сентября провести голосование об уже принятом Сенатом законопроекте об инфраструктуре на $1 триллион, который является главным приоритетом для умеренных демократов.
Фото: rbc.ru