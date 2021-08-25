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В прошлую среду, в 7:21

Палата представителей поддержала план Байдена на $3,5 трлн

Контролируемая демократами Палата представителей США во вторник проголосовала за продвижение ключевых элементов плана президента Джо Байдена, после того как умеренные и прогрессивные фракции демократов достигли компромисса в отношении планируемых масштабных государственных расходов.

Палата проголосовала 220 голосами против 212 за то, чтобы одобрить рамочный $3,5-триллионный бюджет, что позволит включить в него важные для "прогрессистов" планы расширения системы дошкольного образования и ухода за детьми и другие социальные программы.

Конгрессмены также приняли решение до 27 сентября провести голосование об уже принятом Сенатом законопроекте об инфраструктуре на $1 триллион, который является главным приоритетом для умеренных демократов.

Фото: rbc.ru

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