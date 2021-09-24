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Вчера, в 6:19

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета почти на $780 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета почти на $780 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $778 млрд.

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $778 млрд. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Инициативу поддержали 316 законодателей, 113 высказались против. В бюджет включены ряд поправок, касающихся России. Администрация президента США Джо Байдена весной запрашивала у контролируемого демократами Конгресса на оборонные нужды $753 млрд. В ходе консультаций эта сумма была увеличена. Объем оборонного бюджета на текущий финансовый год составляет около $740 млрд.

Утверждение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматического вступления всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись главе государства. Этот процесс может длиться в течение нескольких месяцев.

Фото: ria.ru

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