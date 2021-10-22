Пакистан предоставит Афганистану помощь в размере 29 млн долларов

Правительство Пакистана предоставит Афганистану помощь в размере 5 млрд рупий (около $29 млн) для предотвращения кризиса в стране. Об этом заявил пакистанский министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши.

"Пакистан предоставит Афганистану гуманитарную помощь в размере 5 млрд рупий, а также медикаменты и продукты питания", - цитирует в пятницу министра газета Express. Он выступал на пресс-конференции в Исламабаде по итогам своего состоявшегося в четверг визита в Кабул. По словам Куреши, Исламабад готов оказать любую необходимую помощь для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане.

Министр отметил, что в рамках развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества Пакистан разрешит беспошлинный импорт фруктов и овощей из Афганистана, для чего пограничные переходы будут круглосуточно функционировать для доставки афганских товаров.

В четверг делегация Пакистана во главе с Куреши провела в Кабуле переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) и другими официальными лицами по вопросам двусторонних отношений и укрепления сотрудничества между двумя странами.

Куреши стал третьим министром иностранных дел, посетившим Афганистан с момента захвата власти в стране радикалами. Ранее Кабул посещали заместитель премьер-министра и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, а также руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Фото: regnum.ru