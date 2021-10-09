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09.10.2021

Оценка SpaceX Илона Маска превысила $100 млрд

Оценка SpaceX Илона Маска превысила $100 млрд

Как стало известно CNBC, оценка SpaceX Илона Маска превысила $100 млрд после того, как нынешние инвесторы компании объявили о продаже акций на этой неделе.

SpaceX имеет соглашение с новыми и существующими инвесторами о продаже акций на сумму до $755 млн по цене $560 за акцию, по словам многих людей, знакомых с сделкой, что увеличивает оценку компании до $100,3 млрд. Источники сообщили, что в настоящее время компания не привлекала новый капитал, поскольку проводит вторичную продажу существующих акций.

Новая цена акций представляет собой увеличение на 33% по сравнению с последней оценкой SpaceX в $74 млрд по цене $419,99 за акцию в феврале, когда компания привлекла почти $1,2 млрд в рамках аналогичной вторичной продаже в феврале, когда инсайдеры договорились продать акций на сумму до $750 млн.

Новая оценка SpaceX делает ее одной из редких частных компаний «кентикорнов» или «гектокорнов» — компании в 100 раз дороже «единорогов» стоимостью $1 млрд. По данным CB Insights, SpaceX в настоящее время является второй по величине непубличной компанией в мире, уступая только китайской Bytedance и опережая финтех-компанию Stripe.

Стоимость компании резко возросла за последние несколько лет, поскольку SpaceX собрала миллиарды для финансирования работы над двумя капиталоемкими проектами: Starship и Starlink.

Starlink — это проект по созданию космической интернет-сети с тысячами спутников, предназначенной для предоставления высокоскоростного Интернета потребителям в любой точке планеты. На сегодняшний день SpaceX запустила 1740 спутников Starlink, и сеть насчитывает более 100 тыс. пользователей в 14 странах, которые участвуют в публичном бета-тестировании, а стоимость услуг составляет $99 в месяц.

Starship — это массивная ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей на Луну и Марс. Компания тестирует прототипы на заводе в южном Техасе и совершила несколько коротких испытательных полетов. Выход на орбиту представляет собой следующий шаг в испытании ракеты, и SpaceX ожидает одобрения регулирующих органов для своего следующего запуска.

Фото: habr.com

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