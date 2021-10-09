  1. Главная
  2. Новости
09.10.2021

Отель Трампа потерял $70 млн за время его президентства

Отель Трампа потерял $70 млн за время его президентства

Бывший президент США Дональд Трамп "сильно преувеличил" прибыльность своего отеля в Вашингтоне, свидетельствует расследование палаты представителей США по надзору и реформе.

Бывший президент США Дональд Трамп "сильно преувеличил" прибыльность своего отеля в Вашингтоне, свидетельствует расследование палаты представителей США по надзору и реформе. Об этом сообщает BBC News.

Отель Trump International потерял более $70 млн за время президентства Трампа, хотя сам он ранее утверждал, что за это время заработал не менее $150 млн. Из документов палаты представителей США по надзору и реформе следует, что экс-президент предоставлял правительству страны недостоверные сведения о финансовом положении своего отеля.

Организация Трампа называет отчет "ложным" и "вводящим в заблуждение".

Фото: cnn.com

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Birzhan Temirzhan17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Вчера, в 9:20Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений
Вчера, в 6:17Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
Во вторник, в 10:42Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
В прошлую пятницу, в 8:00Что нужно знать перед тем, как оформить микрокредит
Новостная лента
Все новости