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31.08.2021

Основатель Mobius Capital Partners: мировые валюты ждет девальвация

Основатель Mobius Capital Partners: мировые валюты ждет девальвация

Валюты разных стран мира будут обесцениваться после беспрецедентных мер стимулирования, принятых крупнейшими цб для борьбы с пандемией, предрек в интервью Bloomberg Марк Мобиус.

Валюты разных стран мира будут обесцениваться после беспрецедентных мер стимулирования, принятых крупнейшими цб для борьбы с пандемией, предрек в интервью Bloomberg основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

Поэтому, уверен Мобиус, инвесторам следует вложить в «физическое золото», то есть слитки и монеты, до 10% средств своего портфеля. «Будет очень, очень хорошо иметь физическое золото, к которому вы можете получить доступ немедленно, не опасаясь того, что власти конфискуют все золото», — полагает он.

В прошлом году стоимость золота поднялась до рекорда, поскольку пандемия вызвала рост спроса на защитные активы. В июле прошлого года стоимость металла превышала $2 тыс. за унцию. Но с тех пор как в мире появились вакцины, а экономика некоторых стран показала более сильное, чем ожидалось, восстановление, цены отошли от максимумов.

Фото: Reuters

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