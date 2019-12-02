Основатель «Банки.ру» рассказал о конфликте с инвестором

Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев cообщил на своей странице в Facebook о конфликте с инвестором — американским фондом Russia Partners (владеет 40% компании). По мнению Ильина-Адаева, инвестфонд намеренно мешает работе «Банки.ру» и пытается вытеснить его и партнера Елену Ищееву из бизнеса — им принадлежит 60% в организации. Об этом сообщает Investing.com

Russia Partners в 2013 году выкупил долю в компании Ильина-Адаева у фонда Finam Global. В 2016 году на инвестфонд были оформлены права на ООО «Банковские новости». Эта организация с того же года владеет лицензиями СМИ «Банки.ру» и поставляет сайту информацию. Как объяснил Ильин-Адаев, передача лицензий была необходима для соблюдения российского законодательства — с 2016 года иностранные компании не могут владеть более 20% в СМИ.

Создатель «Банки.ру» подчеркнул, что после появления инвестора на него начали оказывать постоянное давление. Якобы, теперь от него постоянно требуют отчитываться за каждую потраченную копейку и просят документацию по каждому тонкому нюансу в редакции.

В ноябре 2019 года выяснилось, что гендиректор «Банки.ру» Динара Юнусова, которую назначил Russia Partners, объявила о расторжении контракта компании с ООО «Банковские новости». Юнусова потребовала от редакции покинуть офис компании с 13 февраля 2020 года. Ильин-Адаев полагает, что после этого редакцию уволят и как сотрудников «Банки.ру» — такое право есть у гендиректора компании.

«Это не было моей ошибкой — в той ситуации [в 2016 году] это был самый очевидный ход. Но это предоставило Russia Partners отличную возможность для атаки. Полгода назад я узнал, что резолюция, разрешающая „Банки.ру“ покупать контент у „Банковских новостей“, до сих пор не подписана американцами. Договор есть, новости публикуются, деньги платятся, люди в редакцию приходят и уходят, а разрешения на уровне холдинговой компании нет. Про него технично „забыли“. То есть еще три года назад, американцы четко знали, куда будут бить, и сейчас методично начинают реализовывать этот план», — написал основатель в Facebook.

Ильин-Адаев добавил, что на одной из последних встреч с инвестором последний требовал закрыть все разделы с контентом — новости, форум и «Народный рейтинг». По его словам, основатель также может разорвать контракт с гендиректором «Банки.ру» только при согласии Russia Partners.

В беседе с изданием vc.ru Ильин-Адаев уточнил, что Russia Partners не намерен продавать свою долю. Основатель «Банки.ру» планирует оспаривать действия фонда. В Russia Partners пока не комментировали ситуацию.